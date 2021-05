Sociedade

14 de maio 2021

Cinco detidos e 48 mil doses de droga apreendidas em operação no Grande Porto e Algarve

No total, nas 18 buscas domiciliárias e não domiciliárias realizadas na cidade do Porto e na região do Algarve, foram apreendidos 23 quilogramas de haxixe, suficiente para 46.692 doses individuais, heroína para 1.560 doses individuais e vários pés de canábis.