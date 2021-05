Caleb Ewan bisa na Volta a Itália

O ciclista australiano venceu a sétima etapa, a segunda vitória nesta edição do Giro d'Italia.

Caleb Ewan voltou a vencer na Volta a Itália. Depois da vitória na quinta etapa, o australiano completou o sétimo circuito, entre Notaresco e Termolià (181 km) em 4h42'12'', deixando para trás Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) e Tim Merlier (Alpecin-Fenix).

João Almeida (Deceuninck-QuickStep) cruzou a meta no 32.º lugar, com o mesmo tempo do vencedor, e foi o melhor português na prova. Já Nelson Oliveira (Movistar) foi 130.º, e Ruben Guerreiro chegou na 166.ª posição.

Na liderança da classificação geral continua o húngaro Attila Valter (Groupama-FDJ), seguido de Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep), com 11 segundos de diferença, e Egan Bernal (INEOS), a 16 segundos.

O português melhor classificado é João Almeida, que sobe para o 24.º lugar na geral, seguido de Rúben Guerreiro, 28.º, e Nélson Oliveira, que está no 37.º lugar.