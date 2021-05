FA Cup. Chelsea e Leicester City lutam pela taça

O próximo fim de semana está repleto de interessantes jogos de futebol, um pouco por toda a Europa. O destaque, no entanto, vai para a Taça de Inglaterra, cuja final se jogará, neste sábado, no estádio de Wembley, onde poderão estar até 21 mil adeptos. O jogo será o derradeiro de uma série de eventos-teste organizados no país, que começaram com a meia-final desta mesma competição, que admitiu 4 mil adeptos, seguindo-se a final da Taça da Liga, que contou com 8 mil fãs no estádio. No próximo sábado, os seguidores do Chelsea e do Leicester City vão até ao mítico reduto de Wembley para apoiar as respetivas equipas na luta pelo título, que tem como campeão atual o Arsenal, que bateu, na edição anterior, os blues, por 2-1. Assim, o emblema de Stamford Bridge, orientado por Thomas Tuchel, e que se prepara para a final da Liga dos Campeões, daqui a duas semanas, tem em mente a correção do deslize da temporada passada, e a conquista do seu 9.º título de campeões da Taça de Inglaterra, que venceu pela última vez em 2018. A derrota em casa frente ao Arsenal, por 0-1, na última jornada da Premier League, não deverá, no entanto, ajudar a moral dos blues que, apesar de contar com um histórico muito mais rico do que o dos foxes na Taça de Inglaterra, terá do outro lado do relvado de Wembley um faminto Leicester City, que marcou presença em quatro finais desta competição, em 1949, 1961, 1963 e 1969, perdendo todas. Agora, 52 anos depois da última final, e após uma brilhante vitória frente ao Manchester United na 36.ª jornada da Premier League, os foxes voltam a lutar pela Taça inglesa, orientados por Brendan Rodgers, e contando no plantel com o português Ricardo Pereira.

Derby d’Italia No futebol italiano, o confronto entre a Juventus e o Inter de Milão é um clássico que marca o ponto alto da época futebolística no país. As duas equipas vão jogar, no sábado, o derby d’Italia.

Em casa estará a Juventus de Cristiano Ronaldo, que, apesar de ter conquistado nove campeonatos italianos seguidos, não chegará aos dois dígitos nesta temporada, já que o seu adversário, o Inter de Milão, garantiu recentemente o título de campeão nacional. 16 pontos separam as duas equipas na tabela classificativa, num ano desastroso para a Juve, contando os maus resultados na liga, e a eliminação da Liga dos Campeões nos oitavos-de-final, frente ao FC Porto.

Atlético quase campeão O Atlético de Madrid está muito próximo de se tornar o campeão da liga espanhola, restando-lhe dois confrontos frente ao Osasuna e ao Real Valladolid. Após vencer a Real Sociedad por 2-1, o emblema de João Félix sente cada vez mais perto o título de campeão, após ter estado muito perto de perder a liderança, lucrando dos recentes ‘deslizes’ do Barcelona e do Real Madrid.