Remodelação: Marcelo quer costa resiste

O gabinete de António Costa está, mais uma vez, debaixo de fogo, e Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se ao coro de críticos da inamovibilidade dos ministros e secretários de Estado envolvidos em sucessivas polémicas. Os erros acumulam-se nos mais variados ministérios do Executivo socialista – desde o envolvimento de Francisca Van Dunem na polémica candidatura de José Guerra para procurador europeu à falha de Tiago Rodrigues Brandão na entrega dos computadores aos alunos do ensino básico e secundário – e, por isso, a continuidade de vários membros do Governo de António Costa está novamente a ser questionada. E, mais uma vez, o nome de Eduardo Cabrita surge no top dos ‘remodeláveis’.

O Presidente Marcelo não poupou todos os responsáveis que não previram e não evitaram os aglomerados que resultaram dos festejos dos adeptos sportinguistas na madrugada de quarta-feira, entre as quais se inclui o próprio ministro da Administração Interna. Apesar de Marcelo, em entrevista à RTP, ter garantido não saber «se houve intervenção do ministro da Administração Interna ou se isso não foi tratado a nível de outras estruturas», avançando unicamente acreditar que «não há dados de que tenha havido intervenção do ministro nesta matéria». Ainda assim, o Presidente aproveitou o tempo de antena para deixar a previsão de que António Costa irá fazer mudanças no seu Executivo após as eleições autárquicas, o que parece ir contra as declarações do primeiro-ministro no plenário do Parlamento, onde reiterou a sua satisfação com o trabalho de Eduardo Cabrita, garantindo, em resposta aos deputados, ter «um excelente ministro da Administração Interna», com o qual vive «bem», apesar das vozes críticas do Chega e do CDS-PP que se fizeram ouvir a pedir a demissão do ministro da Administração Interna durante o debate, acusando, entre outros assuntos, a «desastrosa intervenção em Odemira revertida pelo Supremo Tribunal».

