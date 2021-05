Roménia oferece vacinas covid-19 junto ao castelo do Drácula: "Quem tem medo de se vacinar?"

A Roménia está a oferecer vacinas contra a covid-10 junto ao castelo do Drácula. O país decidiu instalar um centro de vacinação junto ao castelo medieval para atrair turistas e residentes a vacinar-se e a ajudar a imunizar a população.

Assim, aos fins de semana e até ao dia 6 de junho, tanto os romenos como residentes da União Europeia que visitem o castelo vão poder receber a vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNtech gratuitamente.

Entre os slogans da campanha para atrair pessoas estão frases como: "Quem tem medo de se vacinar? Tem coragem e vem ao Bran" ou "Uma pica e pronto! Sem marcação prévia".

As autoridades romenas decidiram iniciar uma 'maratona' de vacinação e, além do castelo do Drácula, montaram centros de vacinação em vários locais para oferecer às pessoas a oportunidade de serem vacinadas sem marcação prévia.