Casos ativos de covid-19 voltam a subir no dia em que o país ultrapassou a barreira das 17 mil vítimas mortais

Nas últimas 24 horas morreram sete pessoas devido à covid-19 em Portugal, levando o país a ultrapassar a marca das 17 mil vítimas mortais desde o início da pandemia. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado este sábado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), foram ainda diagnosticados 469 novos casos. O número diário de mortes é o mais elevado desde 14 de abril.

No total, o país soma 841.848 infetados e 17.006 mortos durante a crise pandémica.

Dos sete óbitos, quatro ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, dois na região Centro e um no Norte.

A região Norte foi aquela onde foram reportados mais novos casos – há mais 167 infetados. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 162 novas infeções, o Centro, com 39, o Algarve, com 22, e o Alentejo, com 21. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há mais 33 e 25 novos casos, respetivamente.

Nas últimas 24 horas, o número de doentes internados devido à covid-19 desceu ligeiramente. Algo que acontece pelo quinto dia consecutivo. Há agora 223 doentes covid nos hospitais portugueses, menos 13 do que ontem. Destes, 71 estão em Cuidados Intensivos, menos um do que ontem.

Por outro lado, mais 386 pessoas recuperaram da doença, elevando para 802.671 o total de recuperados desde o início da pandemia.

Há 22.171 casos ativos no país, mais 76 do que ontem – este número aumentou pelo quarto dia consecutivo. As autoridades de saúde têm agora 18.703 contactos em vigilância.

Os dados relativos à incidência e ao R(t) — índice de transmissibilidade – não foram atualizados face a ontem. A incidência nacional é de 50,3 casos de infeção por 100 mil habitantes. Quando considerado apenas o território continental este valor é de 48,1 casos de infeção por 100 mil habitantes.

O R(t) nacional é de 0,95, tal como quando considerado apenas o continente.