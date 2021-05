Casa do principal líder do Hamas atingida pelos ataques do exército israelita

A casa do principal líder do Hamas, na Faixa de Gaza, foi atingida pelos ataques de Israel, afirmou, este domingo, o General Hidai Zilberman, porta-voz do exército israelita.

Segundo disse à rádio do exército, o objetivo era a casa do líder Yehiyeh Sinwar, onde deverá estar escondido o resto do escalão superior do Hamas. Já foi avançado que Sinwar não se encontrava em casa no momento do ataque.

De recordar que aquele que é considerado o surto de violência mais intenso entre Israel e Palestina dos últimos sete anos, dura há já quase uma semana e mais de 150 pessoas morreram desde segunda-feira, incluindo crianças.

O Hamas e o grupo militante da Jihad Islâmica revelaram que entre as vítimas mortais na Faixa de Gaza estão 20 combatentes. Já Israel diz que o número real é muito superior.

O Egitpo decidiu, este domingo, abrir a fronteira terrestre com a Faixa de Gaza e enviou 10 ambulâncias para o enclave palestiniano para transportar para hospitais egípcios os palestinianos feridos nos bombardeamentos.