Terceira dose da vacina contra a covid-19 será necessária, defendem especialistas

Especialistas alemães admitem que será necessária uma terceira dose da vacina contra a covid-19 no próximo ano. Esta possibilidade já tinha sido apontada por vários fabricantes do fármaco, incluindo pelo diretor-executivo da Pfizer.

O presidente da Comissão Permanente de Vacinação (Stiko) alemã, Thomas Mertens, revelou, em entrevista ao grupo Funke, que as atuais vacinas “não serão as últimas” e que “em princípio, devemos preparar-nos para que, provavelmente, no próximo ano todos tenhamos de refrescar a nossa proteção imunológica".

O governo alemão e os estados federados – que seguem as recomendações da Stiko – ainda não tomaram nenhuma decisão acerca de terceira dose, mas estão a aguardar os estudos imunitários realizados na população já vacinada.