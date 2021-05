Eurovisão chega aos EUA em 2022. Vem aí o "American Song Contest"

O objetivo do American Song Contest é que os concorrentes “representem cada um dos locais com uma canção original, celebrando os diferentes estilos e géneros por toda a América”.

É oficial: os Estados Unidos da América (EUA) irão ter a sua versão local do Festival Eurovisão da Canção, transmitida já em 2022. A notícia foi divulgada, na sexta-feira, pela União Europeia de Radiodifusão (UER), responsável pela organização do certame.

A versão norte-americana será semelhante ao formato europeu: 56 região do país – 50 estados, cinco territórios pertencentes aos EUA e Washington D.C. – a competir entre si pelo título de Melhor Canção Original.

No entanto, ao contrário do que acontece com a Eurovisão não haverá duas semi-finais e uma final. Mas sim, três etapas do concurso: rondas de qualificação, semifinais e depois uma Grande Final para apurar o vencedor.

O objetivo do American Song Contest é que os concorrentes “representem cada um dos locais com uma canção original, celebrando os diferentes estilos e géneros por toda a América”, refere a UER, em comunicado.

A transmissão do concurso estará a cargo da NBC.