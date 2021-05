Temperaturas podem ultrapassar os 40.ºC no verão

O próximo verão será um dos mais quentes de sempre na Europa, segundo o Centro Europeu de Previsão do Tempo a Médio Prazo. As temperaturas podem mesmo ultrapassar os 40 graus Celsius, incluindo em Portugal.

Espanha, Itália e França irão registar as maiores subidas de temperatura e o calor extremo terá mais incidência nos meses de junho, julho e agosto.

As temperaturas poderão subir dois graus acima dos valores habituais e, até 2050, a tendência continuará a aumentar.

No entanto, Carlos Pires, especialista em clima da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, assegura que o risco de incêndio em Portugal não deverá aumentar.

"Há muita água no solo e nos aquíferos, o solo não está demasiado seco, está até bastante húmido. Portanto, mesmo que haja condições de secura e que haja escassez de precipitação em junho e julho, como há ainda reservatórios de muita água acumulada, não vai ser muito gravoso para o balanço hídrico e para os incêndios florestais", disse à rádio TSF.

"A frequência com que [as vagas de calor] acontecem tem vindo a aumentar, o que está correlacionado com o aquecimento global. Esta invasão de ar quente e seco, contribuindo um pouco para a desertificação do Sul da Europa, vai agravar-se com o aquecimento global", explicou.