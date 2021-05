Vaga de calor traz temperaturas a rondar os 35 graus

As previsões meteorológicas apontam para uma semana de grande calor, em especial no Algarve, com temperaturas que podem chegar aos 35 graus em Portimão e Tavira, já na quarta-feira.

O calor resulta de uma massa de ar quente do Norte de África e, embora, a região do Algarve seja a mais afetada, há zonas do Baixo Alentejo nas quais as temperaturas previstas também ficam acima dos 30ºC, como Castro Verde, Mértola e Serpa, Alcácer do Sal e Beja.



No resto do território do continente, as previsões são diferentes, havendo mesmo possibilidade de aguaceiros no Litoral Norte. Os termómetros vão rondar os vinte e poucos graus, ainda que em Lisboa se estimem temperaturas de 27ºC na quinta-feira.