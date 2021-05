Homem de 30 anos detido por tentar violar e matar uma mulher em Barcelos

"Só por mero acaso não conseguiu consumar os seus intentos”, adiantam as autoridades.

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga deteve, esta segunda-feira, um homem de 30 anos por suspeita da prática de crimes de homicídio qualificado e violação na forma tentada, sequestro, coação agravada, ofensa à integridade física qualificada e dano.

O suspeito atraiu a vítima, uma mulher de 46 anos, para a sua residência, numa freguesia do concelho de Barcelos, ao final da tarde de domingo, e “munindo-se de uma arma de fogo, sequestrou-a, no intuito de posteriormente praticar com ela atos de natureza sexual”, explicou a PJ em comunicado.

A vítima conseguiu fugir, tendo sido perseguida pelo detido. “Já na via pública, desferiu-lhe várias coronhadas na cabeça, e tentou efetuar, por várias vezes, disparos na direção da vítima. Só por mero acaso não conseguiu consumar os seus intentos”, lê-se.

Além de tentar matar a vítima, “o arguido ameaçou ainda, com a arma de fogo, populares que tentaram por fim aos seus atos criminosos”.

A mulher foi transportada para o Hospital de Barcelos, onde recebeu tratamento hospitalar devido aos golpes que lhe foram infligidos.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Guimarães, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.