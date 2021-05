Guarda-redes de futsal morre após ser atingido por remate durante jogo

O guarda-redes de futsal Ricardo Costa do Centro Social da Bufarda, clube do qual também era dirigente, morreu no sábado, depois de ter sido atingido na zona abdominal por um remate, durante o jogo do Centro Social da Bufarda com o Centro Social de Évora de Alcobaça, realizado na sexta-feira.

O jogador sentiu-se mal após ter sido atingido com a bola e recebeu assistência por partes das equipas médicas das duas equipas, sendo posteriormente assistido pelos bombeiros de Peniche e levado para o hospital, onde deu entrada como ferido leve, segundo o site da Gazeta das Caldas.

Foi já depois de ter sido hospitalizado que o quadro clínico do guarda-redes se agravou, e o atleta, nascido em 1995, acabou por morrer.

O Centro Social da Bufarda confirmou a notícia da morte do dirigente e jogador da casa, lamentando o sucedido.

"A direção do Centro Social da Bufarda hoje perdeu um elemento da direção e da equipa de futsal. Desde já prestamos nossas sinceras condolências à família do nosso colega Ricardo Costa. Um forte abraço de apoio a toda a direção, equipa de futsal e equipa técnica que tenham muita força para continuar a lutar. Guardamos os bons momentos, a amizade e o companheirismo... até sempre Ricardo. Agradecemos todo o apoio que nos tem chegado de outras equipas e instituições", pode ler-se na mensagem publicada na rede social Facebook.