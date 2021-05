O cantor Nick Jonas foi hospitalizado, no sábado, após ter-se magoado durante as gravações do seu novo programa.

Segundo o site TMZ, o músico foi imediatamente levado para o hospital, mas já teve alta hospitalar.

Apesar de não se saber mais pormenores acerca do acidente, Jonas, de 28 anos, irá regressar esta segunda-feira às gravações do programa The Voice, onde é um dos jurados.