Detido jovem de 23 anos que matou homem numa festa ilegal em Setúbal

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve, no domingo, um homem, de 23 anos, devido a “fortes indícios da prática de crimes de homicídio qualificado, na forma consumada, e de detenção de arma proibida”.

“Os factos foram praticados durante a madrugada do passado dia 21 de fevereiro, no decurso de uma festa ilegal realizada numa edificação abarracada, na zona do Bairro da Bela Vista, em Setúbal”, explica a PJ em comunicado.

O detido, com antecedentes criminais relacionados com o tráfico de estupefacientes, “atingiu a vítima com dois disparos de arma de fogo, os quais acabaram por lhe retirar a vida, abandonando-a no local e colocando-se em fuga”.

O homem acabou por ser localizado apenas na noite de domingo, em Corroios, Seixal, junto a um local onde se terá realizado uma outra festa ilegal e será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.