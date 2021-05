Catarina Martins: "Denúncias devem ser levadas a sério"

A coordenadora do BE defendeu que as denúncias de violência doméstica nunca devem ser desvalorizadas, mas considerou que “uma acusação numa rede social não acaba com a presunção de inocência”. O deputado bloquista Luís Monteiro foi acusado de violência doméstica pela ex-namorada.

Catarina Martins, questionada sobre este assunto numa entrevista à Antena 1, disse que “não é algo sobre o qual o Bloco de Esquerda se deva pronunciar”, já que “seguirá o seu curso em tribunal”. A líder dos bloquistas defendeu que “todas as vítimas devem ser levadas a sério” e lembrou que “vivemos num país em que muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar com medo de não serem levadas a sério e, portanto, nós nunca vamos desqualificar nenhuma denúncia”.

O deputado do BE negou todas as acusações e garantiu que nunca agrediu “qualquer mulher”. Luís Monteiro desistiu da candidatura à câmara de Gaia “face ao efeito público das calúnias lançadas”, mas continua como deputado na Assembleia da República. Catarina Martins disse que foi uma decisão pessoal

que “teve a solidariedade da direção”.