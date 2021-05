Odemira e as escravaturas

É caso para perguntar: e porque não fez a PJ e o MP (mais as suas várias procuradoras-gerais, desde a Joana Marques Vidal à actual, e mesmo antes), nada para acabar com as práticas mais difíceis de suportar imediatamente, como a forma de viver daquela gente?

por Pedro d'Anunciação

O director da PJ disse em Odemira que as situações irregulares dos imigrantes, nomeadamente aquela verdadeira escravatura (mais as outras coisas), que têm sido denunciadas por autarcas e jornalistas em vários pontos do país, estão há muito a ser investigadas. E deve ser verdade, porque a Imprensa não para de falar em novos casos.

É caso para perguntar: e porque não fez a PJ e o MP (mais as suas várias procuradoras-gerais, desde a Joana Marques Vidal à actual, e mesmo antes), nada para acabar com as práticas mais difíceis de suportar imediatamente, como a forma de viver daquela gente? E se o problema é pior com este Executivo, é bom sabê-lo sem dúvidas. Agora aquele director da PJ, a falar em Odemira sem dúvidas, merecia certamente ir à vida noutros lugares.