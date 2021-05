Preços das casas no litoral sobem 3,9% num ano

Mesmo com a pandemia, preços das casas no litoral registaram um crescimento, revela o idealista. As casas no litoral dos distritos de Beja e Aveiro apresentaram a maior subida de preços.

O preço das casas no litoral português registou um crescimento de 3,9% em abril deste ano face ao mesmo mês do ano passado, fixando-se o preço do metro quadrado (m2) em 1371 euros, avança o idealista com base no seu mais recente estudo.

Os dados revelam que foi no litoral do distrito de Beja que as casas mais encareceram, com os preços a dispararem 11,4%, para 1932 euros por m2. Seguem-se as habitações localizadas nos litorais dos distritos de Aveiro, com uma subida de preço de 10,9%, do Porto (10,6%) e de Setúbal (9,4%).

Já no litoral do distrito de Faro, os preços aumentaram 5,5%. Nos litorais dos distritos de Lisboa, Leiria, Viana do Castelo e Coimbra os preços registaram um aumento de 5,2%, 4,3%, 4,2% e 2,9%, respetivamente, diz ainda o idealista. Na Ilha de Porto Santo (Madeira) o aumento registado foi de 0,6%.

Do lado contrário, foi na Ilha Terceira onde os preços das casas no litoral português mais desceram, com uma quebra de 5,3%. Seguem-se a Ilha de São Miguel (-3,6%), o litoral do distrito de Braga (-3,1%) e a Ilha da Madeira (-1,3%).

Para comprar casa perto da praia, o litoral do distrito de Lisboa é a zona mais cara. Aqui, o m2 pode custar 2288. Seguem-se os litorais dos distritos de Faro (2.247 euros/m2), Beja (1.932 euros/m2), Setúbal (1.855 euros/m2) e Porto (1.828 euros/m2) e a Ilha da Madeira (1.376 euros/m2) e de Porto Santo (1.334 euros/m2).

Por outro lado, é mais barato comprar na Ilha de São Miguel (839 euros/m2) e na Ilha Terceira (849 euros/m2) e nos litorais dos distritos de Coimbra (934 euros/m2), Viana do Castelo (1.036 euros/m2), Braga (1.123 euros/m2), Aveiro (1.201 euros/m2) e Leiria (1.333 euros/m2).