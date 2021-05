Filha de Demi Moore com Bruce Willis revela transtorno por ser mais parecida com o pai do que com a mãe

Tallulah Willis, filha da atriz Demi Moore com o ator Bruce Willis, revelou, através das redes sociais, que sofria por não ser parecida com a mãe e ter traços mais semelhantes aos do pai.

A estilista, de 27 anos, revelou que sofre de problemas de autoestima desde criança e foi diagnosticada com transtorno dismórfico corporal - resultado de uma obsessão com um suposto defeito da sua aparência.

"Eu punia-me por não ser parecida com a minha mãe, depois de ouvir que era a irmã gémea do Bruce Willis desde o meu nascimento - ressentia-me da semelhança, pois acreditava que o meu rosto totalmente 'masculino' era a única razão para a minha falta de amor. Falso! Eu era e sou valiosa e digna, em qualquer fase da vida, em qualquer tamanho, com qualquer cabelo! Assim como tu", começou por desabafar, dirigindo-se aos fãs, e deixando alguns conselhos para aqueles que possam estar a passar por algo semelhante.

"Precisas de aliviar a ferida dentro da tua alma antes de tentar 'consertar' o lado de fora”, acrescentou, alertando para o efeito negativos das redes sociais na autoestima.

“Todos nós nos queremos sentir bem e confiantes. Mas quando o transtorno se infiltra num lugar mais profundo e assustador, onde devora a tua essência gradualmente, pede ajuda. Não te sintas envergonhado, isso não é uma 'questão estúpida e vã', é uma dor psicológica genuína”, concluiu.

Tallulah é a filha mais nova do casamento entre Demi Moore e Bruce Willis, que durou entre 1987 e 2000. Desta relação nasceu ainda Rumer, de 32 anos, e Scout, de 29.

Bruce Willis é ainda pai de Mabel, de nove anos, e Evelyn, de sete, fruto do casamento com a modelo Emma Heming.