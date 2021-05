Dono do Manchester City vai pagar todas as despesas da viagem dos adeptos ao Porto

O proprietário do Manchester City, o xeique Mansour bin Zayed al Nahyan, vai pagar todas as despesas da viagem dos adeptos do clube britânico ao Porto para assistirem a final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, no próximo dia 29 de maio.

"Guardiola e a equipa tiveram uma época memorável e a chegada à final da Liga dos Campeões, num ano tão desafiante como este, é um momento histórico para o clube. É muito importante termos o máximo de adeptos possíveis para assistir a este jogo especial, especialmente aqueles que têm apoiado o Manchester City durante os bons e os maus momentos durante tantos anos", afirmou o proprietário em declarações ao canal oficial do Manchester City.

Num comunicado publicado no site do clube, o xeique disse decidiu apoiar os adeptos devido à forma como a pandemia afetou as carteiras dos britânicos.

De realçar que cada clube terá direito a seis mil bilhetes para os seus adeptos.