Identificadas três pessoas na posse de 164 botijas de óxido nitroso no interior de um carro em Almada

O posto territorial da GNR da Trafaria apreendeu 164 botijas de óxido nitroso no Monte da Caparica, em Almada durante uma ação de patrulhamento.

De acordo com um comunicado, os militares encontraram três pessoas no interior de um carro estacionado na via pública. No momento em que foram abordados, a GNR notou “um comportamento suspeito”.

Ao averiguarem o veículo, os militares detetaram na posse dos três indivíduos 164 botijas de óxido nitroso e “diverso material destinado à inalação deste tipo de gás”.

Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 27 e os 30 anos, foram identificados e os factos foram reencaminhados para o Tribunal Judicial de Almada, indicou o comunicado.

De salientar que “óxido nitroso é um medicamento sujeito a receita médica e é destinado à utilização terapêutica em meio hospitalar”, reforça a GNR.