Ministra revela que abril foi "um dos meses mais produtivos" na retoma do SNS

A ministra da Saúde, Marta Temido, disse, esta terça-feira, no Parlamento, que abril “terá sido um dos meses mais produtivos no Serviço Nacional de Saúde" na recuperação de consultas e cirurgias atrasadas devido à pandemia.

“É com satisfação que podemos dizer que não só os números da covid-19 estão mais baixos, mas também os números da atividade assistencial [não covid] estão a ser recuperados”, disse Marta Temido, no debate sobre os dois últimos relatórios do estado de emergência, de 1 a 15 de abril e de 16 a 30 de abril.

“O mês de abril terá sido um dos meses mais produtivos do SNS, tendo conseguido ultrapassar mais de dois milhões e meio de consultas a mais nos cuidados de saúde primários, mais de 400 mil consultas a mais na área hospitalar e mais de 32 mil cirurgias a mais na atividade hospitalar”, adiantou.

A ministra confessou que espera que seja esta a "última vez" que o Governo discute no parlamento o estado de emergência, mas avisou que, para isso, é necessário "continuar a criar condições reais e objetivas para que os serviços públicos estejam preparados para responder".

"Como é que isso se faz? Faz-se com aprovações do Orçamento do Estado como aquele que aprovamos há uns meses, faz-se reconhecendo que a tempestade não desapareceu por completo e que depende de cada um nós continuar a trabalhar", afirmou.