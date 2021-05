Estádio José Alvalade vai estar cercado por perímetro de segurança montado pela PSP

A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai montar um perímetro de segurança à volta do estádio José Alvalade, esta quarta-feira, para o último jogo da I Liga, aconselhando as pessoas a não se juntarem perto do estádio devido ao contexto pandémico.

O intendente da PSP Francisco Alves explicou, em conferência de imprensa, que "em todo o redor do complexo, a 360º, existirá um perímetro alargado que ajudará as pessoas ou as encaminhará para outros locais que não a aproximação ao estádio. [...] Aconselhamos todos, conforme já fizemos no passado, [...] não se desloquem para as imediações do estádio, vai haver congestionamento do trânsito e, obviamente, seremos breve o quanto possíveis desde que colaborem connosco".

O perímetro de segurança vai começar a partir das 15h00, quase sete horas antes do início da partida entre Sporting e Marítimo, a contar para a 34.ª e última jornada desta época.

O planeamento, segundo Francisco Alves, vai garantir que as equipas cheguem a Alvalade "em segurança e no seu devido tempo" e que as "regras, decretadas pelo estado de calamidade, sejam cumpridas".

As ruas que vão ficar condicionadas “quer por meio de transporte, quer apeado” são:

- Rua Alfredo Trindade;

- Rua Fernando da Fonseca;

- Rotunda Visconde de Alvalade [rotunda do Leão];

- Rua António Stromp;

- Rua Francisco Stromp;

- Rua Moniz Pereira;

- Estrada de Telheiras sobre o viaduto da Avenida Padre Cruz;

- Rua Cipriano Dourado;

- Rua Professor Armando Santos Ferreira

- E os acessos ao terminal do Campo Grande

O intendente da PSP ainda alertou para a possibilidade de condicionar a Avenida Padre Cruz e a Alameda da Linhas Torres, caso não seja cumprido o planeamento inicial da PSP.

"Haverá valências que encaminharão as pessoas para os seus destinos", frisou, ao reiterar que os adeptos deverão "respeitar o dever cívico de recolhimento" e "não promover ajuntamentos desnecessários", no sentido de garantir "um evento tranquilo e em segurança".