Mais de 40 pessoas assistidas num hospital em Beja com vómitos

35 crianças e seis adultos de várias escolas de Beja deram entrada no Hospital José Joaquim Fernandes com vómitos, durante esta tarde de terça-feira, por suspeitas de intoxicação alimentar.

De acordo com uma fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, na qual está inserido o Hospital José Joaquim Fernandes, as 41 pessoas são oriundas "de escolas de Beja e das freguesias de São Matias, Trigaches e Beringel", todas pertencentes ao mesmo concelho, indica a Lusa.