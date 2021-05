Kim Kardashian diz não estar "preparada" para explicar casamento de 72 dias com Kris Humphries aos filhos

Kim Kardashian revelou que os filhos começaram a questionar o reality show Keeping Up With the Kardashians (KUWTK) – que ao longo dos últimos 14 anos tem acompanhado a vida da família da socialite – e diz não estar “preparada” para os deixar assistir ao programa, uma vez que isso inclui ter de lhes explicar uma série de acontecimentos da sua vida, incluindo o casamento relâmpago com o jogador da NBA Kris Humphries.

Num vídeo promocional do próximo episódio de KUWTK, Kim comentou com o ex-cunhado Scott Disick que North, de sete anos, Saint, de cinco, Chicago, de três, e Psalm, de três, imitam várias cenas do programa que viram na internet.

“Eu penso que eles vão querer ver [o programa]. É a vida deles. Em alguma altura teremos de os sentar e dizer: ‘Tens autorização para ver estas temporadas e ver o que a mãe e o pai fizeram estes anos todos’?”, questiona Disick.

“Eu não quero mesmo ter de explicar quem é o Kris Humphries”, admitiu Kim Kardashian, referindo-se ao ex-marido com quem esteve casada durante 72 dias, em 2011.

“Não estou preparada para que as crianças o vejam neste momento, pelo menos a North. Recentemente, os miúdos pediram-me para ver o programa, mas eu estou muito hesitante porque, eu pessoalmente, terei de dar muitas explicações”, explicou.

Kim Kardashian e Kris Humphries casaram-se em agosto de 2011 e anunciaram a separação 72 dias depois. Apesar de o casamento ter sido anulado em dezembro do mesmo ano, o processo de divórcio só ficou concluído em 2013. No ano seguinte, Kim casou-se com o rapper Kanye West, pai dos seus quatro filhos, do qual se separou este ano.