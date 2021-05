A princesa Beatrice, neta da Rainha Isabel II, está grávida do primeiro filho, anunciou esta quarta-feira o Palácio de Buckingham.

O bebé, fruto do casamento com Edoardo Mapelli Mozzi, deverá nascer no outono, segundo a publicação nas redes sociais da família real.

“A Rainha já foi informada e ambas as famílias estão muito felizes com as novidades”, lê-se ainda.