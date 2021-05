União Europeia reabre fronteiras para viajantes vacinados

A União Europeia (UE) decidiu, esta quarta-feira, reabrir as fronteiras para os viajantes que estejam totalmente vacinados contra a covid-19, avança a agência de notícias AFP.

Segundo fontes europeias, citadas pela AFP, “os Estados-membros da UE concordaram que as fronteiras do bloco devem ser reabertas aos viajantes que foram totalmente vacinados contra o coronavírus”.

#UPDATE EU member states have agreed that the bloc's borders should re-open to travellers who have been fully vaccinated against the coronavirus, European sources said pic.twitter.com/YHdGLKGF4s

A decisão surge no mesmo dia em que a UE ultrapassou as 200 milhões de vacinas administradas. "Hoje passámos os 200 milhões de vacinações na UE", anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, na sua conta na rede social Twitter.

"Estamos no caminho certo para atingir o nosso objetivo: fornecer doses suficientes para vacinar 70% da população adulta da UE até julho", acrescentou.

Today, we passed 200 million vaccinations in the EU.



We are on track to reach our goal: deliver enough doses to vaccinate 70% of the EU adult population by July.



Vaccination will help us overcome the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/BLfoPCq8VF