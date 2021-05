"Vou mudar os meus pronomes". Demi Lovato revela ser de género não-binário

Demi Lovato anunciou, esta quarta-feira, que se identifica como uma pessoa não-binária e que irá mudar os seus pronomes.

“No último ano e meio tenho estado a refletir e percebi que me identifico como pessoa não-binária. Posto isto, vou mudar os meus pronomes", revelou a cantora, de 28 anos, num vídeo publicado nas redes sociais.

"Sinto que [esta mudança] me permite representar melhor a fluidez de género que sinto e ficar mais perto da pessoa que sou e da que ainda estou a descobrir", explicou.

A antiga estrela da Disney afirmou ainda estar a anunciar a decisão “por aqueles que ainda não puderam partilhar com os seus entes queridos aquilo que realmente são”.

Pessoas não-binárias não se identificam com um género binário, ou seja, do sexo feminino ou masculino. Agora a cantora irá ser tratada com o pronome “them”, em inglês, que significa “eles/elas”.

Em março, a cantora revelou ser pansexual - atração por todos os géneros sem restrição, nem preferência, quanto à orientação sexual do outro -, “com orgulho”. Numa entrevista, Lovato admitiu mesmo que só tinha relacionamentos com homens para ter “estabilidade” na sua vida.

