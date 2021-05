Foto de Meghan Markle a posar com revista que tem Kate Middleton na capa ressurge e gera polémica

Meghan Markle volta a estar no centro das atenções, desta vez devido a uma fotografia antiga que ressurgiu na Internet e já se tornou viral. A imagem, que está a gerar críticas por parte dos utilizadores, remonta a 2014 e mostra a duquesa de Sussex a posar com uma revista que tem na capa Kate Middleton.

Note-se que na recente entrevista a Oprah Winfrey, Meghan partilhou o seu desconhecimento inicial sobre a família real britânica, revelando que não tinha feito qualquer pesquisa sobre a família do então namorado e recordando o momento em que foi conhecer a Rainha. "Direi que fui ingenuamente, porque não cresci a saber muito sobre a família real", disse.

Nenhum destes pormenores escapou aos utilizadores, que rapidamente encheram a Internet de comentários sobre o assunto, nomeadamente porque Meghan só conheceu o príncipe Harry dois anos depois da imagem em questão. Na altura, a duquesa ainda integrava a série Suits.

"Meghan disse que não fez nenhuma pesquisa sobre Harry ou sobre a sua família antes de se casar!. Será que é porque estava mais interessada naquilo que a Kate tinha?", lê-se numa publicação partilhada no Twitter. “Ela perseguiu a família real por anos !!!”, escreveu outro. "As mentiras estão todas vindo à tona", considerou um utilizador.

Esta não é a primeira vez que a alegada “ingenuidade” de Meghan sobre a família real gera debate. Em março, já depois da polémica entrevista, também voltou a surgir um texto que Meghan havia escrito há sete anos num blogue sobre o sonho de se tornar princesa.

“Mulheres adultas parecem reter essa fantasia de infância”, escreveu em 2014. "Basta olhar para a pompa e circunstância em torno do casamento real e das intermináveis ​​conversas sobre a princesa Kate", acrescentou.

A imagem agora ressurgida recorda também as declarações de Meghan Markle sobre Kate. Na entrevista, a ex-atriz revelou que a mulher de William a fez chorar antes do casamento, ao contrário do que tinha sido noticiado, mas garante que perdoou a cunhada depois de esta pedir desculpa. Segundo a imprensa, teria sido Meghan a fazer chorar Kate.