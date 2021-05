RT fica acima de 1 em dia com novo aumento de casos diários de covid-19

Portugal registou mais 511 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim da DGS, que atualizou o total de infeções, contabilizadas desde de março de 2020, para 843.278. Sublinhe-se que há três semanas que não havia mais de 500 contágios num dia.

Os novos dados dão ainda conta de mais duas mortes associadas à doença, elevando para 17.013 o número de vítimas mortais da pandemia no país.

A DGS atualizou os indicadores do índice de transmissibilidade e da incidência, como é habitual às quartas-feiras.

Assim, a incidência a nível nacional subiu de 50,5, registada na segunda-feira, para 51,4; considerando apenas o território continental aumentou para 48,3, quando na atualização anterior era de 47,5.

O Rt que já era de 1 na segunda-feira aumentou para 1,02 a nível nacional, no continente passou de 0,99 para 1,01.

Quanto à distribuição geográfica dos novos contágios, Lisboa e Vale do Tejo voltou, pelo terceiro dia consecutivo, a registar o maior número de infeções diárias, com mais 250 casos positivos. Segue-se o Norte com 143 diagnósticos confirmados, o Centro com 40, o Algarve com 27 e o Alentejo com dez. Nos Açores somaram-se mais 24 casos e na Madeira mais 17.

As duas mortes foram registadas no Norte e na Grande Lisboa.

Atualmente, estão internadas 211 pessoas com covid-19, menos 22 que na terça-feira, dos quais 56, menos dez, são considerados doentes graves e encontram-se nos cuidados intensivos.

Mais 417 pessoas deixaram de ter a doença ativa, aumentando para 804.176 o total de recuperados.

Neste momento, estão ativos 22.089 casos de infeção e as autoridades de saúde têm sob vigilância 18.413 contactos.