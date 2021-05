Um menino queniano, de dez anos, é a mais recente aposta da academia do Arsenal, mas o seu nome é que está a dar que falar.

Leo Messo deu nas vistas na formação do West Ham e os ‘Gunners’ quiseram que o craque integrasse o clube.

Leo, cujo nome é muito parecido com o avançado do FC Barcelona Lionel Messi, conheceu a academia do clube londrino e tirou uma fotografia com Per Metesacker, ex-futebolista alemão que agora trabalha na formação do Arsenal.