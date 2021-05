Câmara de Lisboa disponibiliza testes gratuitos à covid-19 a feirantes e atletas de clubes do concelho

A Câmara Municipal de Lisboa vai disponibilizar testes gratuitos ao novo coronavírus aos feirantes e comerciantes dos mercados, trabalhadores das empresas que integram o Programa Lisboa Protege e também a atletas dos escalões de formação inscritos nos clubes e coletividades do concelho.

A medida foi aprovada, esta quarta-feira, numa reunião privada da autarquia e será um acréscimo ao protocolo estabelecido com a Associação Nacional de Farmácias (ANF), ao alargar assim "o âmbito de prestação de serviços de testagem para a SARS-CoV-2".

O PS, PSD, CDS-PP e BE votaram a favor, enquanto o PCP absteve-se, informou uma fonte oficial da câmara lisboeta à agência Lusa.

Na proposta hoje aprovada, o município assinalou que “identificaram-se, entretanto, populações que se deslocam diariamente para e na cidade de Lisboa que, devido à sua maior exposição, devem também ser contempladas no Plano Municipal de Testagem".

"Colaborando-se, assim, na capacidade de controlar a epidemia através da realização de testes de diagnóstico em larga escala, da deteção ativa e precoce dos casos que constituem elementos-chave para limitar a propagação da covid-19", frisou a câmara num documento.

Na sessão de hoje, também discutida a possibilidade de disponibilizar testes "a todos os que, independentemente da sua origem, tenham participado nos festejos da vitória do campeonato de futebol pelo Sporting", na terça-feira, 11 de maio.

Esta proposta foi rejeitada pelos vereadores, tendo recebido votos favoráveis de CDS-PP, partido que apresentou a medida, e do PSD, enquanto o PS, BE e PCP votaram contra.

Recorde-se que no dia 14 de abril, a autarquia presidida pelo socialista Fernando Medina anunciou que ia estender a testagem gratuita nas farmácias a todos os moradores do concelho, deixando de oferecer apenas nas freguesias com maior incidência de casos de covid-19, tal como foi estabelecido no dia 31 de março.

De realçar que a realização do teste é facultativa, não necessita de receita médica e não tem quaisquer encargos para os abrangidos.