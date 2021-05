Renda acessível. Câmara de Lisboas abre novo concurso

A Câmara Municipal de Lisboa abriu esta semana mais um concurso de Renda Acessível. Este é o quinto concurso levado a cabo pelo município da capital e conta com um total de 41 habitações em diferentes freguesias da cidade, nomeadamente: Ajuda, Arroios, Avenidas Novas, Benfica, Campo de Ourique, Campolide, Estrela, Lumiar, Marvila, Misericórdia, Olivais, Penha da França, Sta. Clara, Sta. Maria Maior, S. António, São Domingos de Benfica e São Vicente.

Em comunicado, a autarquia explica que este concurso inclui quatro habitações T0, nove T1, 18 T2, sete T3 e três T4, “provindos do mercado privado no âmbito do Programa de Renda Segura, através do qual a Câmara Municipal de Lisboa arrenda no mercado privado habitações vagas ou em alojamento local que depois disponibiliza no mercado de arrendamento de longa duração, a renda acessível”.

Tudo o que esteja relacionado com estas habitações, como as características, localização e fotos podem ser consultadas por todos os interessados na plataforma Habitar Lisboa – habitarlisboa.cm-lisboa.pt –, sendo aqui também que os interessados podem ver disponíveis as informações e formulários de candidatura. As candidaturas podem ser apresentadas até ao próximo dia 18 de junho.

Na mesma nota, a autarquia liderada por Fernando Medina recorda que no concurso – cujo sorteio aconteceu no passado dia 14 deste mês – disponibilizou 118 habitações em antigos edifícios da Segurança Social, comprados pelo município para reabilitar e voltar a colocar no mercado de arrendamento acessível.

Recorde-se que este é um programa dirigido a famílias com rendimentos intermédios que não conseguem aceder ao mercado de arrendamento privado.