Acertar as contas: Benfica vence Vitória de Guimarães e Santa Clara conquista lugar na Europa ao golear Farense

Os clubes da I Liga defrontaram-se, esta quarta-feira, na última jornada para acertar as contas da época 2020/2021.

Santa Clara brilhou no Estádio de São Miguel ao golear o Farense por 4-0, roubando o bilhete de estreia para o acesso à Liga Conferência Europa e também o sexto lugar do campeonato ao Vitória de Guimarães, com 46 pontos e os vimaranenses 43. Já o destino do Farense é a despromoção para a Liga Portugal 2, com 31 pontos.

No Estádio D. Afonso Henriques, o Benfica venceu por 3-1 com um remate de Everton Cebolinha e um bis de Seferovic, que assim consolidou a hipótese de vencer o prémio de bota de prata ao marcar 22 golos nesta época. Pedro Gonçalves terá de marcar 2 golos contra Marítimo para retirar o prémio ao suíço.

Notícia em atualização