Polícia Judiciária faz buscas no FC Porto e no Portimonense

A Polícia Judiciária está a fazer buscas às SADs do Futebol Clube do Porto e do Portimonense, esta quinta-feira.

A notícia está a ser avançada pela TVI, que escreve que o alvo da operação será um empresário que faz a ponte entre os dois clubes.

O processo surgiu de uma denúncia feita em 2018 e em causa estará a transferência de jogadores, como Danilo Pereira, Paulinho, Galeno, Fede Varela, Rafa Soares ou Ewerton.

Haverá ainda suspeitas de que o Portimonense tenha perdido jogos de propósito com os dragões, segundo a mesma estação de televisão.