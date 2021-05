Os apoios de S. Garcia

PSD e CDS dão um bocado ideia das suas novas posições. Talvez Ventura por isso não hesite em se chegar mais ao PSD. Até porque, aparentemente, ele não perderá nada com isso.

por Pedro d'Anunciação

Não será por beleza nenhuma, que não se lhe vê. Nem pelos princípios políticos que, sejamos justos, perecem bastante distantes tanto do PSD como do CDS.

Então porque a apoiam estes partidos? Alguém nos venha explicar, sem ser a própria – que a seu favor só tem o mal que dela se diz, aliado ao seu mau aspecto. E como diz o anexim, em política o importante é falar-se de nós, nem que seja para dizer bem. Porque para mal, temos o exemplo de vários sucessos por todo o mundo.

E quem é este CDS, que nem vai a eleições, para sabermos o que vale, aceitando apenas uma espécie de bondade de Rio, que tudo fará para ter mais algum voto?