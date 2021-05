ASAE encontra comida estragada e instaura processo-crime contra centro social de Beja

A ASAE instaurou um processo-crime ao Centro Cultural e Social que fornece as refeições a cinco escolas de Beja, na sequência de 70 crianças do concelho terem sido hospitalizadas, na terça-feira, com sintomas de intoxicação alimentar.

A maioria das 70 crianças e dos seis adultos, que deram entrada no hospital, recebeu alta pouco depois, mas dois alunos chegaram a ficar internados mais tempo e só saíram na quarta-feira.

Na sequência, a ASAE interpôs o processo-crime por corrupção de substâncias alimentares ou medicinais e a apreensão de 240 ovos fora de prazo, 40 quilos de produtos alimentares e amostras dos produtos confecionados para a ementa semanal, que agora serão alvo da análise laboratorial.