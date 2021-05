Infarmed suspende venda de máscaras cirúrgicas da marca Dolmen Safety

Em causa estão as "máscaras cirúrgicas, do tipo I, II e IIR, referências DS-2007, DS-2005 e DS-2006, respetivamente", do fabricante Dolmen Safety Lda.

O INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde anunciou, esta quinta-feira, que determinou “a imediata suspensão da comercialização” das máscaras cirúrgicas da marca Dolmen Safety.

Em comunicado, a autoridade explica que “foi identificada a notificação, no portal de notificação de dispositivos médicos, de máscaras cirúrgicas, do tipo I, II e IIR, referências DS-2007, DS-2005 e DS-2006, respetivamente”, do fabricante Dolmen Safety Lda, que ostentam “marcação CE indevida.

Segundo o regulador português, verificou-se que a “documentação técnica se encontra incompleta face ao estabelecido no Anexo VII do Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, na sua atual redação”.

“Apesar do fabricante declarar não ter procedido à efetiva disponibilização no mercado de nenhuma unidade destes dispositivos ostentando marcação CE, o Infarmed determinou a imediata suspensão da comercialização no mercado dos referidos dispositivos”, sublinha.