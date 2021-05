MOONSPORT: ‘Um projeto de vida em família’

João Caxaria Santos, de 52 anos, é o fundador da MOONSPORT, uma nova loja de nutrição desportiva biológica que também comercializa strollers e acessórios desportivos. Depois de uma carreira de praticamente três décadas no setor automóvel, dedicada à Mercedes-Benz, sendo que nos últimos quatro assumiu o cargo de diretor-geral da Carclasse, o maior concessionário da marca em Portugal, João dedica-se agora exclusivamente ao novo projeto familiar, do qual também faz parte a mulher, Isabel Santos, de 51 anos, e o filho de ambos, João, de 21 anos. A integração profissional do filho do casal, que sofre de síndrome de Dravet - uma doença rara incapacitante -, fez da oportunidade de negócio a realização «de um sonho». «O João desenvolve as tarefas simples, como colocar as etiquetas – amplifica competências e, sobretudo, pode ser feliz», explica o pai e fundador.

A promessa da MOONSPORT é simples: «Oferecer níveis superiores de bem-estar e um desempenho desportivo melhor e mais saudável, a ti e à tua família, é o nosso compromisso». Por esse motivo, a MOONSPORT apenas disponibiliza marcas e produtos com elevados padrões de qualidade. «São sempre os que nós próprios usamos ou escolheríamos, caso precisássemos», assegura João Santos.

Com uma vida ligada ao desporto desde muito cedo, e praticante regular de BTT desde a década de 1990, o fundador da MOONSPORT explica que sempre teve «dificuldade em escolher a nutrição desportiva correta». «Experimentei diversas marcas ao longo dos últimos 30 anos, mas nunca tinha encontrado nenhuma que fosse totalmente compatível comigo, ainda que algumas até fossem biológicas – a maioria era demasiado doce, algumas causavam-me náuseas e ficava sempre com mau estar abdominal, independentemente de optar por barras, géis ou bebidas isotónicas», conta.

No início da pandemia, através de uma das várias pesquisas que realizava na internet, João encontrou a INNERME, uma marca de nutrição desportiva de origem belga – 100% natural, biológica e vegan – que «superou as suas expetativas». Quando se aperceberam que a INNERME não era representada em Portugal, João e Isabel agendaram uma reunião virtual com o CEO e fundador da marca, o belga Dirk Baelus, e o resultado está agora à vista: a «empatia foi imediata» e a MOONSPORT tornou-se a representante daquela marca em Portugal - além da Bégica, a INNERME, criada em 2012, já estava presente em Espanha, Estados Unidos, França, Suíça, Holanda e Luxemburgo. «A gama de nutrição desportiva INNERME foi concebida para responder aos desportistas amadores ou profissionais que exigem um produto de elevada qualidade nutricional, puro e apto a suprir as suas necessidades antes, durante e após os treinos e ou competições. Fornece a energia certa e contribui para uma recuperação mais eficaz». Prova disso é que a INNERME integra a alimentação de alguns atletas de topo, de nível europeu e mundial, como o triatleta Peter Heemeryck, a snowboarder Lorane Smans ou o piloto de motocross Jago Geerts. Mas os produtos não são exclusivos a atletas profissionais e podem ser utilizados por pessoas que procuram «apenas um snack ou lanche saudável, complementar uma refeição ou reforçar a sua dose diária de proteína». Aliás, o próprio fundador relembra que integra o lote de atletas amadores.

Além da INNERME, a MOONSPORT representa também em Portugal uma marca de strollers - cadeirinhas de passeio -, a checa xROVER: «Permitem a crianças, pais ou avós com problemas de mobilidade ou algum tipo de deficiência, acompanhar-te num treino, numa maratona, num passeio...».

A MOONSPORT pretende agora aumentar o portefólio de representações, nomeadamente na área da suplementação, diz o fundador: «Estou muito feliz e motivado para transformar este projeto de família num sucesso, com simplicidade e harmonia. Todos os protudos disponibilizados pela MOONSPORT podem ser encontrados online, através do site moonsport.pt. ou nalguns espaços físicos, nomeadamente de produtos biológicos, lojas de bicicletas, ginásios premium e clínicas de nutrição.