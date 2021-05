Revelado resultado da autópsia de MC Kevin

O cantor brasileiro sofreu fraturas no nariz, no maxilar e em dez costelas do lado esquerdo do corpo. Foram ainda identificadas perfurações no pulmão, lesões no fígado, além de uma hemorragia na cabeça.

Já é conhecida a causa da morte de Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos. Segundo a autópsia, MC Kevin, como era conhecido, sofreu 13 fraturas ao cair do 5.º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no passado domingo.

Segundo o documento da autópsia feita no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, citado pela imprensa brasileira, o cantor brasileiro sofreu fraturas no nariz, no maxilar e em dez costelas do lado esquerdo do corpo. Foram ainda identificadas perfurações no pulmão, lesões no fígado, além de uma hemorragia na cabeça.

A causa da morte é foi um “traumatismo crânio encefálico, provocado por ação contundente”.

Segundo a modelo Bianca Domingues, o artista caiu quando tentava fugir da esposa, a advogada Deolane Bezerra, para que esta não descobrisse que ambos tinham acabado de ter relações sexuais. Também o músico MC VK disse, no seu depoimento à polícia, que viu as mãos do amigo MC Kevin escorregarem do parapeito da varanda do hotel onde estavam hospedados e que, pouco antes, os dois tiveram relações sexuais com a modelo.

No dia seguinte à morte, mais de uma dezena de pessoas foram ouvidas pelas autoridades brasileiras, incluindo a mulher do cantor.