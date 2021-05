Desporto

20 de maio 2021

Campeões nacionais de futebol já foram recebidos na Câmara de Lisboa | Fotogaleria

O Sporting, campeão nacional de 2020/2021, foi recebido, esta quinta-feira à tarde, na Câmara Municipal de Lisboa. A Praça do Município e artérias circundantes foram vedadas pelas autoridades e a cerimónia contou apenas com a presença de convidados. Veja as imagens.