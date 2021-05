Etiqueta dos Casamentos

Por Vasco Ribeiro

Planear um casamento requer por parte dos noivos todo um conjunto de pormenores e detalhes que são, em muito, extensíveis às regras da Etiqueta Moderna – Novas Boas Maneiras. Para que tudo corra de feição até ao Grande Dia, é fundamental ter-se em conta um conjunto de regras de etiqueta moderna que começam desde logo na sua organização. Bastará colocar em prática as seis regras de ouro da Etiqueta Moderna para que o seu casamento seja de sonho, independentemente do grau de (in)formalidade: religioso e conservador ou descontraído e irreverente.

Conheça então as 6 principais regras de etiqueta moderna aplicada aos casamentos:

1. Convites: O prazo ideal para se fazer o convite é 3 meses antes da data de casamento; o prazo mínimo é um mês de antecedência; o prazo máximo é 6 meses;

2. Convidados especiais: Pais, irmãos, avós e padrinhos;

– Ser um convidado às direitas: chegue preferencialmente com cerca de 15 de antecedência em relação à hora marcada. Caso chegue depois da hora não evidencie em demasia a sua entrada, procure sentar-se assim que houver um lugar disponível ao fundo para não perturbar de alguma forma o decorrer da cerimónia e para que passe o mais despercebido possível o seu atraso. Porque raramente o número de convidados do noivo e da noiva coincide é preferível que neste caso os convidados se misturem nos bancos, ao invés dos convidados da noiva se sentarem apenas do lado esquerdo e os do noivo do lado direito, como tradicionalmente acontecia.

3. Wedding dress code dos noivos: Em relação à noiva, o branco deixou de ser cor obrigatória e única; o mesmo acontece com o véu, sapatos e buquê. Quanto ao noivo, mantém-se um estilo mais clássico, nalguns casos com alguma desconstrução do tradicional para um registo cool & chic, e os acessórios (sapatos, gravata ou laço) já são alvo de variações em função das tendências de moda;

4. Igreja: Definir o ritual do cerimonial religioso (leituras);

5. Copo-d´água: Merece especial atenção a entrada no salão de banquetes, pois é um dos momentos mais aguardados pelos convidados. Os noivos deverão ser os últimos a chegar e com anúncio prévio poucos momentos antes; não descure na escolha do serviço de catering nem o momento do corte do bolo dos noivos;

6. Presentes de casamento: Os padrinhos, por norma, são os detentores da lista de presentes ou, em última instância, os pais dos noivos.

– Se estiver indeciso no tipo de prenda deve entrar em contacto com os padrinhos (por norma têm a lista de presentes) ou os pais dos noivos.

– Quanto maior, mais antiga e direta for a relação com os noivos maior deverá ser o valor do presente, e vice-versa;

– Caso lhe surja um imprevisto e não possa comparecer no casamento não deixe, ainda assim, de enviar um presente simbólico aos noivos demonstrando a sua felicidade pelo momento deles.