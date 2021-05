Mulher arrombou janela para entrar na casa do ex-namorado e arranhou-o e mordeu-lhe os braços por não aceitar fim da relação

Uma mulher, de 35 anos, foi detida pela GNR, no passado dia 19 de maio, por violência doméstica, no concelho de Sintra.

Em comunicado, esta sexta-feira, a GNR revela que, no âmbito de uma investigação de violência doméstica, os militares apuraram que a suspeita agrediu, física e psicologicamente, o seu ex-companheiro, “introduzindo-se no interior da residência deste, através do arrombamento da janela, arranhando-o e mordendo-lhe os braços, não aceitando o fim da relação, pelo que foi dado cumprimento a um mandado de detenção”.

A detida foi presente ao Tribunal Judicial de Sintra, onde fiou sujeita à medida de coação de proibição de contactos com a vítima, controlada por pulseira eletrónica.