Homem mata sobrinha de 13 anos por ciúmes e suicida-se de seguida no Brasil

Uma adolescente de 13 anos foi morta a tiro pelo tio, de 23 anos, na região do Vale do Jequitinhonha, no estado brasileiro de Minas Gerais. Segundo testemunhas, citadas pela imprensa brasileira, os dois mantinham uma relação amorosa e o tio não terá aceitado a separação.

No momento do crime, a vítima estava numa moto com um primo, de 19 anos, com quem mantinha um relacionamento atualmente. Segundo o primo, o tio apareceu na estrada e pediu para que ambos saíssem da mota e para que a rapariga ficasse sozinha. Pouco tempo depois, ouviu disparos.

O primo procurou ajuda e contou à mãe da adolescente o que se tinha passado. Ambos foram encontrados já sem vida a 100 metros da moto. A jovem foi atingida por dois tiros, um no tórax e outro na testa, enquanto o homem se suicidou com um tiro na cabeça. A arma do crime não foi localizada e a Polícia Militar acredita que alguém que passou no local a tenha levado.

Um bilhete encontrado no bolso do suspeito sugere que o crime foi premeditado. “Obrigado a todos os familiares. Te amo, mãe. Aqui está a senha do meu celular. Assim que alguém encontrar mostre à minha mãe”, lia-se.