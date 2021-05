Pela primeira vez na história das águias, Benfica sagra-se campeão nacional de futebol feminino

A equipa de futebol profissional feminino do Benfica sagrou-se, pela primeira vez, campeã nacional da Liga BPI, ao vencer, no Estádio José Alvalade, o Sporting por 3-0 na última e segunda fase da prova.

As ‘águias’ foram para o relvado com uma vantagem de dois pontos sob o rival ‘leonino’, tendo apenas a necessidade de empatar a partida em Alvalade.

O triunfo do Benfica começou cedo no marcador, quando a brasileira Nycole, aos 5’, chutou a bola para dentro da baliza de Inês Pereira.

Mesmo com um golo nos primeiros minutos da partida, as ‘leoas’ equilibraram o jogo, ao controlarem a posse de bola durante grande parte dos 90’.

Porém, a eficácia das ‘águias’ levou a melhor o conjunto verde e branco, com a canadiana Cloé Lacasse, num lance individual, a marcar aos 83’ e depois aos 87’, Kika Nazareth a fechar as contas com a conversão de uma grande penalidade.

Na segunda participação na Liga BPI - a equipa feminina estreou-se no campeonato no ano passado, todavia a prova foi interrompida pela pandemia de covid-19 -, o Benfica termina o campeonato com título, tendo consumado 39 pontos, mais cinco do que o rival Sporting, segundo classificado, com 34 pontos.