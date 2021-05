Portugal não regista óbitos por covid-19 pelo segundo dia consecutivo

Portugal voltou a não registar vítimas mortais da covid-19, pelo segundo dia consecutivo e pela sexta vez desde o início da pandemia. Assim, o total de óbitos associados à doença mantém-se nos 17.017.

Os dados da DGS, divulgados este domingo, dão também conta de mais 413 novos contágios, elevando para 845.224, o número de infeções contabilizadas desde março de 2020.

Dos casos positivos, 169 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se temverificado um aumento de novos contágios. O Norte soma agora mais 122 infeções, o Centro 43, o Alentejo 19, o Algarve 25, os Açores 22 e a Madeira 13

O número de doentes internados com covid-19 voltou a subir, já ontem se tinha assitido a um aumento ligeiro, estando agora hospitalizadas 220 pessoas com a doença ativa, mais dez face a sábado, das quais 58 se encontram nos cuidados intensivos, menos uma do que ontem.

O boletim revela ainda 226 pessoas foram dadas como resuperadas nas íltimas 24 horas, aumentando o total para 805.692.

Atualmente, existem em Portugal 22.515 casos ativos, mais 187 do que ontem, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 19,479 contactos.

A incidência e o RT mantêm-se nos valores de sexta-feira, pois só amanhã é que a DGS fará nova atualização.

Assim, a taxa de incidência nacional é de 52,6 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, enquanto no continente se situa nos 49,5.

Já o risco de transmissibilidade (RT) é de 1,03 em todo o território português.