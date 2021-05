Diagnósticos de covid-19 aumentaram 65% em Lisboa

O número de diagnósticos de covid-19 aumentou 65% na região de Lisboa na última semana, o maior salto nos casos confirmados desde que começou o desconfinamento. A Direção Geral da Saúde confirmou ontem que foram identificados perto de duas dezenas de casos ligados à participação nos festejos do Sporting há duas semanas e considera que é “natural” que existam mais em que não foi estabelecida uma associação ao evento, mas admite que a concentração de adeptos não explica tudo.

Os dados da Direção Geral da Saúde, que o i analisou, mostram que nos últimos sete dias (de sábado a sábado) foram confirmados 1316 novos casos na região de Lisboa, face 798 na semana anterior. As duas dezenas de casos agora associados aos festejos do Sporting são assim uma minoria. “As celebrações do campeonato de futebol não explicam a totalidade do fenómeno”, referiu a DGS numa resposta enviada ao i. Certo é que a subida de casos tem estado centrada na capital, que na semana passada registava uma incidência cumulativa a 14 dias de 118 casos por 100 mil habitantes, o triplo dos concelhos à volta, que no entanto começaram também a registar uma subida nos diagnósticos. “A incidência cumulativa a 14 dias por 100 mil habitantes no concelho de Lisboa tem tido uma tendência crescente desde o início do mês de maio, seguindo o padrão nacional em termos de distribuição etária, já que se verifica uma maior incidência na população de adultos jovens. Este crescimento, lento e gradual em Lisboa, é multifatorial. Desde logo, é uma consequência natural do desconfinamento, que tem sido faseado, e de outros eventos, verificando-se a ocorrência de casos em contexto familiar/social, escolar ou laboral. são por agora uma minoria”, adiantou a DGS, sem revelar que freguesias registaram o maior número de casos. Lisboa já estará a esta altura no patamar dos 120 casos por 100 mil habitantes, a linha vermelha estabelecida pelo Governo, devendo ficar sinalizada esta semana. Durante o fim de semana veio a público um surto associado a um casamento na Azambuja, com 120 convidados.

Governo manda testar Depois do recorde de testes na semana em que reabriu presencialmente o ensino secundário e o ensino superior, o número de testes tem vindo a baixar semana a semana. O Governo reuniu o gabinete de crise de Lisboa e deu entretanto orientações para que seja seguida a estratégia de testagem, que prevê intensificação de testes em concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes. O Ministério da Saúde adiantou ao i que se pretende “testar um conjunto de segmentos fundamentais, como já aconteceu no passado: ensino, empresas e função pública”, sem detalhar como será a operação. “No ensino, por exemplo, haverá uma intensificação da testagem em estabelecimentos de ensino secundário e superior”, referiu o ministério.

A nível nacional, dado o recrescimento da epidemia em Lisboa, houve um aumento de 17% nos novos diagnósticos nos últimos sete dias (3042 no total), mas diminuíram ligeiramente os casos detetados no Norte (954), que até aqui vinha registando o maior número de infeções, e também no Alentejo e no Algarve. Na região Centro subiram ligeiramente.