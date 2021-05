Ventura próspero

Vi o Ventura há dias no Tribunal, a responder por um assunto que não vem aqui ao caso.

O que me surpreendeu, a mim e a outras pessoas com quem falei, foi vê-lo num carro bom com chauffeur. Pelos vistos, pode-se ser dirigente ou mesmo líder de um partido, mesmo com poucos ou quase nenhum deputado, e ter-se estas mordomias, certamente à custa de alguns apoiantes. Pois que lhe faça bom proveito, porque eu em política, como já se viu, vou pela moderação. Coisa que ele não apreciará tanto, nem alguns dos seus apoiantes, seguramente gente que não se recomenda por razão nenhuma.

Entretanto, o líder do PSD aproxima-se dele, deixando o Centro mais livre para o PS. Ou o PS mais livre para o Centro.