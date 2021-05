Ex-marido de Mariah Carey vai ser pai pela sétima vez. Será o quarto filho em seis meses

Notícia surge um mês depois de o rapper dar as boas-vindas aos gémeos com a modelo Abby de la Rosa.

Nick Cannon estará à espera do sétimo filho, o quarto em apenas seis meses.

A notícia surge um mês depois de o rapper dar as boas-vindas aos gémeos com a modelo Abby de la Rosa. Contudo, desta vez quem está grávida é Alyssa Scott.

No seu Instagram pessoal, a DJ, de 30 anos, partilhou uma fotografia a mostrar a sua barriga de grávida com a legenda: "Zen S. Cannon".

Os fãs rapidamente começaram a questionar Alyssa sobre se Nick Cannon é o pai do bebé e a DJ respondeu com emojis felizes e corações. Num comentário, Alyssa agradeceu mesmo a um seguidor que disse que a DJ e “Nick terão um lindo bebé”, No entanto, mais tarde, face à repercussão do assunto na imprensa internacional, a DJ apagou a imagem.

De realçar que Nick e Alyssa foram vistos juntos em outubro do ano passado, apenas dois meses depois de Abby de la Rosa anunciar que estava grávida de gémeos de Nick Cannon. Já em abril deste ano, antes do nascimento dos gémeos, Nick e Abby fizeram mesmo um ensaio fotográfico no deserto.

Ainda em dezembro do ano passado, a modelo Britanny Bell, de 33, anunciou que deu à luz uma menina, filha de Nick Cannon. A gravidez tinha sido confirmada em junho, e ambos já eram pais em comum de Golden, de três anos.

Recorde-se que Nick Cannon, de 40 anos, é ainda pai de Moroccon e Monroe, de 10 anos, frutos do seu casamento com Mariah Carey.