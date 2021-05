Greve parcial suspende circulação do Metro de Lisboa ao início da manhã desta terça-feira

Os trabalhados do Metropolitano de Lisboa vão estar em greve parcial na manhã desta terça-feira. A circulação dos comboios deverá estar paralisada até as 10h15.

“Por motivo de greve parcial convocada pelas organizações sindicais representativas dos trabalhadores do Metro, prevê-se a paralisação do serviço de transporte, no dia 25 de maio (3.ª feira), entre as 06h30 e as 9h30. A empresa prevê que a circulação de comboios seja retomada a partir das 10h15”, indica a empresa num comunicado partilhado no seu site oficial.

De acordo com a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), o pré-aviso de greve foi entregue pelos trabalhadores a 6 de maio, depois de a empresa não aceitar uma contraproposta dos sindicatos relacionada com as negociações salariais.

A greve vai realizar-se das 05:00 às 09:30 para a generalidade dos trabalhadores e das 09:30 às 12:30 para o setor administrativo e técnico.